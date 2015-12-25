Электронная тетрадь «Логика»

Автор: Сизых Елена Алексеевна, учитель информатики; Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №23 среднего общего об-разования открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Аннотация: Электронная тетрадь по разделу «Логика», предназначена в помощь учителю, работающему по учебнику информатики для 6 класса (автор Босова Л. Л). Тетрадь создана с помощью выпускницы школы Маурер Кристины. С одной стороны, учитель использует компьютерное средство обучения в учебной деятельности, тем самым повышая интерес к предмету, с другой стороны, учащийся участвует в процессе разработки образовательного ресурса, при этом успешно представляет готовый продукт на конференциях. Достоинства тетради: автоматическая обработка и оценивание; облегчение труда и экономия времени учителя; теоретический материал, не подкрепленный компьютерной практикой, дает возможность работы на ПК от 5 до 20 минут; имеется краткий справочный материал.

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