Дидактический материал на тему «Кодирование информации»

Автор: Нестерова Людмила Николаевна, учитель информатики, образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» муниципального образования города Братска

Аннотация: В работе представлены задания на кодирование текстовой, числовой, графической и звуковой информации.



Конкурсная работа

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