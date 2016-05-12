Автор: Нестерова Людмила Николаевна, учитель информатики, образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» муниципального образования города Братска
Аннотация: В работе представлены задания на кодирование текстовой, числовой, графической и звуковой информации.
Конкурсная работа
3 комментария к “Дидактический материал на тему «Кодирование информации»”
Спасибо автору работы за хорошую и интересную подборку материала, по одной сложной тем курса информатики!
Хорошая работа. Удачи
Очень хороший материал. Спасибо)