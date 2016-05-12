Автор: Шевцова Светлана Ивановна, преподаватель информатики Белгородского педагогического колледжа
Автор: Авдеева Елена Владиславовна, преподаватель информатики Белгородского педагогического колледжа
Аннотация:В работе представлены задания по теме «Общие принципы построения алгоритмов и основные алгоритмические конструкции».
Конкурсная работа
Тетрадь для самостоятельной работы «Общие принципы построения алгоритмов и основные алгоритмические конструкции»: 6 комментариев
Боюсь показаться критиканом, но позволю несколько комментариев.
Составление алгоритмов линейной структуры
Задание 1. Предлагаемые описания предложенных понятий несколько примитивны, например, «Результативность — Алгоритм должен приводить к результату». Что значит результат алгоритма?
Задание 3. Почему Sinx -> Sin(x), а модуль -> Abs( ) без аргумента? Можно еще добавить используемую в АЯ операцию возведения в степень а**n
Задание 4. Ошибка в блок-схеме второй задачи (в формуле площади a,b,c, а должно быть b,b,b).
Задание 5. Не нашёл (((
Задание 6. В формуле площади (которая почему-то названа выражением?) на АЯ знак равно использован неуместно, должно быть присваивание :=
Составление алгоритмов разветвляющейся структуры
Задание 3. «1. Даны числа х и у, не равные друг другу. Меньшее из этих чисел заменить половиной их суммы, а большее — их удвоенным произведением» — НИКАКОГО ветвления! Предложенная блок-схема не соответствует формулировке задания варианта 1.
В блок-схеме варианта 3 не инициализирована величина х (х:=0).
Извините, но дальше комментировать охота отпала. Работа очень «сырая»
Задание 3. Предложен общий вид записи функций. Важно, чтобы знали имя функции и, что у нее есть аргумент. Не считаю это ошибкой, но могу согласиться с замечанием.
«Составление алгоритмов разветвляющейся структуры
Задание 3. «1. Даны числа х и у, не равные друг другу. Меньшее из этих чисел заменить половиной их суммы, а большее — их удвоенным произведением» — НИКАКОГО ветвления! Предложенная блок-схема не соответствует формулировке задания варианта 1.»
Не согласна. «Меньшее из этих чисел» — как это никакого ветвления!!!
Задание 4. , Задание 6. и Задание 3 (ветвление). Согласна. Это опечатка и опечатка в ответах, которые я не предлагаю учащимся. Ответы можно назвать «сырыми» , но не всю тетрадь .
Спасибо за комментарий.
Светлана Ивановна,
я не ставлю под сомненье Вашу компетентность и не говорю об ошибках, конечно, об опечатках, но остаюсь при своем мнении: конкурсная работа «сырая».
в Задании 3 — моя невнимательность (почему прочиталось: первое из этих чисел…, а второе — …).
По Вашему ответу ясно, что Вам не безразличен результат, поэтому разрешите еще несколько замечаний.
Составление алгоритмов циклической структуры
«Задание2. Записать сколько раз отработает цикл». Наверное, корректнее: сколько раз выполнится тело цикла. Ведь конструкция «цикл» раз до неё дошло исполнение отработает, а вот тело цикла…
В ситуации «ни разу» надо оговорить конкретную среду программирования (в некоторых интерпретаторах программа может исполнить тело 1 раз)
Задание 3. На блок-схемах при проверках условий не указаны + или -.
Задание 4. Не очень понятно, что считать результатом, например, Х, а почему не I?. Представлена блок-схема лишь фрагмента алгоритма (ведь нач-кон нет).
Составление алгоритмов
Задание 5. Чем продиктован выбор конструкции цикла: с параметром или с предусловием?
Контрольная работа
В формулировках уточнять — «целых чисел»
В формулировке задачи «Вводятся оценки по физике и математике. Вывести на экран «Молодец», если…» не уточнено, что по одной оценке.
Вариант 2. В блок-схеме задачи 1 — опечатка.
Спасибо. Я прислушалась к Вашим замечаниям, но не ко всем.
> Задание 4. Не очень понятно, что считать результатом, например, Х, а почему не I?. Представлена блок-схема лишь фрагмента алгоритма (ведь нач-кон нет).
Что считать результатом понятно, так как ниже указана переменная, значение которой нужно определить. В этом задании не надо задумываться об условии, а надо выполнить трассировку и определить значение именно той переменной, которая указана в задании.
> Составление алгоритмов
> Задание 5. Чем продиктован выбор конструкции цикла: с параметром или с предусловием?
С параметром – там, где указано количество повторений, с условием — там, где в явном виде не указано (нужно вычислять). После алгоритмов изучаем Pascal, а там, в цикле шага нет (вернее он может быть только 1 или -1). Считаю так же, что данный вариант более легко подстраивается под другие исходные данные. В данном случае это еще и демонстрация различных приемов решения.
К тому же учащимся решения не предлагаются, они сами выбирают, какую им конструкцию использовать.
> Контрольная работа
> В формулировках уточнять — «целых чисел»
Я уточнила только для переменной n в Задании 3, так как там это действительно важно. Остальные очевидны (оценки) или могут быть вещественными. Хотя, если честно, я от учеников требую, что бы они по условию задачи сами определяли тип переменной (когда в Pascal начинаем работать).
А мне понравилась схематичность изложения, без «воды».
Можно сразу брать и пользоваться.
Может там и есть какие неточности, эт не страшно, доработаете.
А мне всё понравилось!