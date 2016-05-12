Тетрадь для самостоятельной работы «Общие принципы построения алгоритмов и основные алгоритмические конструкции»

Автор: Шевцова Светлана Ивановна, преподаватель информатики Белгородского педагогического колледжа

Автор: Авдеева Елена Владиславовна, преподаватель информатики Белгородского педагогического колледжа

Аннотация:В работе представлены задания по теме «Общие принципы построения алгоритмов и основные алгоритмические конструкции».



Конкурсная работа

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