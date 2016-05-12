Автор: Букина Елена Юрьевна, учитель информатики МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска», Ставропольский край
Аннотация:В работе представлены задачи к турниру знатоков «Детектив “Числа Фибоначчи”», посвященному первому математику Европы Леонардо Пизанскому. В занимательных заданиях ученикам предлагается найти ответы на вопросы викторины в Интернете, расшифровать известный термин, в электронной таблице решить старинную задачу о кроликах и построить золотой прямоугольник Фибоначчи, составить компьютерную программу, вычисляющую числа Фибоначчи и золотое сечение.
Конкурсная работа
2 комментария к “Турнир знатоков «Детектив “Числа Фибоначчи”», VIII класс”
Интересная игра, всё наглядно, красочно и грамотно.
Очень увлекательно, познавательно и повысит интерес не только к информатике, но и к математике. Спасибо автору.