Турнир знатоков «Детектив “Числа Фибоначчи”», VIII класс

Автор: Букина Елена Юрьевна, учитель информатики МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска», Ставропольский край

Аннотация:В работе представлены задачи к турниру знатоков «Детектив “Числа Фибоначчи”», посвященному первому математику Европы Леонардо Пизанскому. В занимательных заданиях ученикам предлагается найти ответы на вопросы викторины в Интернете, расшифровать известный термин, в электронной таблице решить старинную задачу о кроликах и построить золотой прямоугольник Фибоначчи, составить компьютерную программу, вычисляющую числа Фибоначчи и золотое сечение.

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