Вопрос № 16

Ведущий (обращаясь к одному из участников конкурса): Вы любите анекдоты? (После ответа) Я хочу рассказать вам анекдот. Один человек пришёл в зоомагазин и спрашивает продавца: «У вас есть говорящий попугай?». Продавец в ответ: «Нет, но у нас есть дятел».
Вопрос: «Почему продавец предложил дятла?»

Вопрос № 16: 8 комментариев

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