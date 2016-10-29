Ведущий (обращаясь к одному из участников конкурса): Вы любите анекдоты? (После ответа) Я хочу рассказать вам анекдот. Один человек пришёл в зоомагазин и спрашивает продавца: «У вас есть говорящий попугай?». Продавец в ответ: «Нет, но у нас есть дятел».
Вопрос: «Почему продавец предложил дятла?»
Вопрос № 16
Ведущий (обращаясь к одному из участников конкурса): Вы любите анекдоты? (После ответа) Я хочу рассказать вам анекдот. Один человек пришёл в зоомагазин и спрашивает продавца: «У вас есть говорящий попугай?». Продавец в ответ: «Нет, но у нас есть дятел».
Вопрос № 16: 8 комментариев
+++++ 🙂
🙂 🙂 🙂
Отлично! Над вопросом и подумал, и посмеялся
Уважаемый Андрей,
спасибо. На самом деле — вопрос серьёзный, хотя и c юмором.
Комментарий скрыт
Виталий Владимирович, даже если это текст, адресованный мне :), то всё равно это подсказка.
Дмитрий Михайлович, если и подсказка, то невольная. Оплошал.
Идея вопроса заимствована с сайта http://db.chgk.info