Вопрос № 16

Ведущий (обращаясь к одному из участников конкурса): Вы любите анекдоты? (После ответа) Я хочу рассказать вам анекдот. Один человек пришёл в зоомагазин и спрашивает продавца: «У вас есть говорящий попугай?». Продавец в ответ: «Нет, но у нас есть дятел».

Вопрос: «Почему продавец предложил дятла?»