Номинация:
Современные модели нетрадиционного урока информатики
Автор(ы):
1. Самаева Ольга Сергеевна, преподаватель информатики, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской
2. Мурзина Оксана Алексеевна, преподаватель русского языка и литературы, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Аннотация:
Сегодня метапредметный подход выходит на ключевые позиции и в этой связи информатика занимает центральное место. Представленный бинарный урок — это взаимопроникновение информатики и литературы, тесная взаимосвязь педагогов и студентов. На данном уроке студенты создавали буктрейлеры по книге Б.Васильева «А зори здесь тихие… », ребята убедились на практике, что ИКТ позволяют эмоции от прочтения одной книги выплеснуть в таких разных проектных работах.
Конкурсная работа
Бинарный урок-память «У войны не женское лицо» по произведению Б.Васильева «А зори здесь тихие…»: 28 комментариев
Метапредметные результаты-очень актуальная тема при реализации ФГОС.
Очень хорошая работа!
Интересная работа.
Довольно интересная работа,советую всем ознакомиться.
Так интересно подана тема патриотизма
Данная тема войны очень актуальна.
Тема буктрейлеров очень интересна
Патриотизм и информатика очень интересно
Патриотизм это важно
А писать грамотно — еще важнее. Я сомневаюсь в том, что Вы — учитель. Главное — число голосов и не важно, кто проголосует. Так?
Хорошая разработка
Можно взять на заметку. Очень интересная разработка
Очень интересная работа
очень интересная работааа))) спасибо вам
возьму себе на заметку,очень понравилась работа
молодцы
Действительно актуальная тема, молодцы, хорошие идеи и мысли.
Поддерживаю уроки с элементами патриотизма
Воспользуюсь разработкой
Отличная статья.
Воспользуюсь разработкой.
Поддерживаю уроки с элементами патриотизма
Отличная статья
Правильно выбрана тема! Актуально. Хорошая статья. Возьму на заметку)
Поддерживаю уроки с элементами патриотизма
Отличная статья
Воспользуюсь разработкой для развития
Спасибо за отличную статью!!!