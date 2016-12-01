Бинарный урок-память «У войны не женское лицо» по произведению Б.Васильева «А зори здесь тихие…»

Номинация:

Современные модели нетрадиционного урока информатики

Автор(ы):

1. Самаева Ольга Сергеевна, преподаватель информатики, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской

2. Мурзина Оксана Алексеевна, преподаватель русского языка и литературы, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской

Аннотация:

Сегодня метапредметный подход выходит на ключевые позиции и в этой связи информатика занимает центральное место. Представленный бинарный урок — это взаимопроникновение информатики и литературы, тесная взаимосвязь педагогов и студентов. На данном уроке студенты создавали буктрейлеры по книге Б.Васильева «А зори здесь тихие… », ребята убедились на практике, что ИКТ позволяют эмоции от прочтения одной книги выплеснуть в таких разных проектных работах.



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