Номинация:
Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров
Автор(ы):
Афонина Ирина Викторовна, учитель информатики, Государственное бюджетное образовательное учреждение “Школа с углубленным изучением отдельных предметов №1950”
Аннотация:
Рассмотрены вопросы построения профессионального взаимодействия учителей предметной области “Математика и информатика”. Приведены примеры используемых технологий и применения результатов в учебной деятельности.
Конкурсная работа
Информационные основы профессионального взаимодействия коллектива школы: 3 комментария
Работа интересная, особенно в плане совместного планирования и построения непрерывного курса. Однако я не согласна с автором в том, что работа, предлагаемая автором должна «сделать каждый следующий урок качественнее предыдущего». Кроме того, на первых порах перенос наработок в облако и обсуждение в сети выложенных материалов потребует от учителей большой дополнительной работы.
Здравствуйте, Надежда.
Использование облачного хранилища и коллективная работа над материалом проводится именно с целью повышения качества проводимых уроков.
В любом случае, речь идет о том, что в деятельность учителя тоже должны приходить современные средства и методы коммуникации.
Не будет «больше дополнительной работы», просто надо повышать эффективность учительского труда.
Спасибо Вам за проявленный интерес к статье.
С уважением, Афонина И.В.
Ирина Викторовна, спасибо за ваш труд. С уважением, Ирина Васильевна.