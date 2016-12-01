Информационные основы профессионального взаимодействия коллектива школы

Номинация:
Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров

Автор(ы):
Афонина Ирина Викторовна, учитель информатики, Государственное бюджетное образовательное учреждение “Школа с углубленным изучением отдельных предметов №1950”

Аннотация:
Рассмотрены вопросы построения профессионального взаимодействия учителей предметной области “Математика и информатика”. Приведены примеры используемых технологий и применения результатов в учебной деятельности.

Конкурсная работа

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Информационные основы профессионального взаимодействия коллектива школы: 3 комментария

  1. Работа интересная, особенно в плане совместного планирования и построения непрерывного курса. Однако я не согласна с автором в том, что работа, предлагаемая автором должна «сделать каждый следующий урок качественнее предыдущего». Кроме того, на первых порах перенос наработок в облако и обсуждение в сети выложенных материалов потребует от учителей большой дополнительной работы.

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  2. Здравствуйте, Надежда.
    Использование облачного хранилища и коллективная работа над материалом проводится именно с целью повышения качества проводимых уроков.
    В любом случае, речь идет о том, что в деятельность учителя тоже должны приходить современные средства и методы коммуникации.
    Не будет «больше дополнительной работы», просто надо повышать эффективность учительского труда.
    Спасибо Вам за проявленный интерес к статье.

    С уважением, Афонина И.В.

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