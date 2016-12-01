Информационные основы профессионального взаимодействия коллектива школы

Номинация:

Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров

Автор(ы):

Афонина Ирина Викторовна, учитель информатики, Государственное бюджетное образовательное учреждение “Школа с углубленным изучением отдельных предметов №1950”

Аннотация:

Рассмотрены вопросы построения профессионального взаимодействия учителей предметной области “Математика и информатика”. Приведены примеры используемых технологий и применения результатов в учебной деятельности.

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF