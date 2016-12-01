Из опыта применения образовательной робототехники в урочной и внеурочной деятельности по информатике

Номинация:

Робототехника в образовании. Использование робототехнического оборудования на занятиях.

Автор(ы):

1. Шевченко Надежда Валентиновна, учитель информатики и ИКТ, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 имени А.И.Томилина Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

2. Штепа Юлия Петровна, доцент кафедры информационных систем, математики и методик обучения, Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема, ЕАО, г. Биробиджан

Аннотация:

В статье описываются методические аспекты использования робототехнического оборудования на уроках информатики с использованием конструкторов LEGO Education WeDo и во внеурочной деятельности с использованием конструкторов LEGO MINDSTORMS EV3. Приводятся примеры планов уроков с использованием конструкторов.



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