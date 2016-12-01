Мастер — класс «Использование возможностей сервисов для создания облака слов на уроке»

Номинация:
Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров

Автор(ы):
Степанова Раиса Александровна, заместитель директора по УВР, учитель информатики и ИКТ, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кюсюрская средняя общеоб-разовательная школа», Республика саха (Якутия), Булунский улус, с. Кюсюр

Аннотация:
Данный материал посвящён использованию сервиса для создания «облака слов» на различных этапах уроках. Содержит в себе материал о возможностях применения средства «облако слов». 

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Мастер — класс «Использование возможностей сервисов для создания облака слов на уроке»: 28 комментариев

  20. Не стоит давать сразу варианты использования на уроке. Можно было дать им задание, чтобы сами придумали, а после наработок групп (обычно у меня в парах работают), вы просто дополняете. Так лучше усваивают и бывают много интересных решений.

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