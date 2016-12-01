Мастер — класс «Использование возможностей сервисов для создания облака слов на уроке»

Номинация:

Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров

Автор(ы):

Степанова Раиса Александровна, заместитель директора по УВР, учитель информатики и ИКТ, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кюсюрская средняя общеоб-разовательная школа», Республика саха (Якутия), Булунский улус, с. Кюсюр

Аннотация:

Данный материал посвящён использованию сервиса для создания «облака слов» на различных этапах уроках. Содержит в себе материал о возможностях применения средства «облако слов».

Конкурсная работа

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