Номинация:
Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров
Автор(ы):
Степанова Раиса Александровна, заместитель директора по УВР, учитель информатики и ИКТ, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кюсюрская средняя общеоб-разовательная школа», Республика саха (Якутия), Булунский улус, с. Кюсюр
Аннотация:
Данный материал посвящён использованию сервиса для создания «облака слов» на различных этапах уроках. Содержит в себе материал о возможностях применения средства «облако слов».
Конкурсная работа
Мастер — класс «Использование возможностей сервисов для создания облака слов на уроке»: 27 комментариев
👍
Спасибо
Статья понравилась. Спасибо за примеры заданий. Буду применять в работе.
Спасибо
Очень интересная статья, удачи !
Спасибо за ваш голос
Отличная статья, желаю победы!
Спасибо
Удачи Вам !!!!
Спасибо
Useful article.
Спасибо
отличная работа. Желаю победы
Отличная работа! Желаю удачи и успехов не только в этом конкурсе, но и во всех остальных. У Вас все получится!
желаю удачи!
Круто:)
Отличная работа отличного учителя. Удачи!
Удачи Вам
Удачи!
Полезная статья!
Раиса Александровна! Желаю удачи!
Спасибо
Раиса Александровна, желаю удачи! Отличная работа!
Раиса Александровна, желаю удачи!
Раиса, отличная работа, ЖУ!
Статья отличная, в работе применить бы.
Не стоит давать сразу варианты использования на уроке. Можно было дать им задание, чтобы сами придумали, а после наработок групп (обычно у меня в парах работают), вы просто дополняете. Так лучше усваивают и бывают много интересных решений.