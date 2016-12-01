Облачные хранилища и сервисы в создании и сопровождении информационной образовательной среды университета

Номинация:

Опыт создания информационно-образовательной среды образовательной организации

Автор(ы):

1. Панкратова Ольга Петровна

Кандидат педагогических наук, доцент.

Доцент кафедры информатики института информационных технологий и телекоммуникаций ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».

2. Конопко Екатерина Александровна

Кандидат педагогических наук, доцент.

Доцент кафедры информатики института информационных технологий и телекоммуникаций ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».

Аннотация:

В статье анализируется опыт создания и сопровождения информационно-образовательной среды вуза с использованием технологий облачных вычислений.



Конкурсная работа

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