Номинация:
Опыт создания информационно-образовательной среды образовательной организации
Автор(ы):
1. Панкратова Ольга Петровна
Кандидат педагогических наук, доцент.
Доцент кафедры информатики института информационных технологий и телекоммуникаций ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».
2. Конопко Екатерина Александровна
Кандидат педагогических наук, доцент.
Доцент кафедры информатики института информационных технологий и телекоммуникаций ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».
Аннотация:
В статье анализируется опыт создания и сопровождения информационно-образовательной среды вуза с использованием технологий облачных вычислений.
Конкурсная работа
Облачные хранилища и сервисы в создании и сопровождении информационной образовательной среды университета: 5 комментариев
Здравствуйте.
Использование Google диска не относит нас к понятию электронной информационной образовательной среде, Google — может быть одним из сервисов ЭИОС но, ни как не самой средой… ЭИОС это структура, включающая в себя многие сервисы, например, такие как, сервис учебный процесс, сервис портфолио студентов, сервис расписание, если имеется сервис LMS Moodle, Edex, Elearning Server, Облако или Диск (Google, Mail или Яndex) и прочее…
Так как этот сервер Google находиться вне РФ, то он может быть закрыт для России из-за санкций или по другим причинам, или же вся информация с Google диска об организации, о структуре или персональные данные, может быть открыта или опубликована в сети интернет, и без Вашего согласия…
Облачные технологии могут быть использованы (и должны использоваться), например, с помощью сервиса Mail.ru или Yandex.ru, и они будут наиболее предпочтительными в школе или ВУЗе, так как данные сервера находится, на территории РФ и информация о персональных данных защищается в соответствии с нашим законодательством.
В связи с выше изложенным, зачем использовать не подпадающие под наше законодательство зарубежные сервера, если есть возможность выбрать отечественные, расположенные на территории РФ…
Не согласен с утверждением «Использование Google диска не относит нас к понятию электронной информационной образовательной среде, Google — может быть одним из сервисов ЭИОС но, ни как не самой средой…» Google диск — это действительно только один из сервисов Гугл, но ведь этим G Suite не ограничивается… Похоже, вы просто не видели G Suite (раньше он назывался Google Apps for Education). Повторить его своими средствами (или сделать что-то лучше) сложновато будет…
Уважаемый аноним!
Во-первых, благодарим Вас, за проявленный интерес к нашей работе, и высказанное мнение. Нам, как авторам данного проекта, это особенно важно, так как Ваше внимание доказывает актуальность затронутых в статье вопросов. В связи с чем, на Ваши своевременные замечания, считаем необходимым ответить.
Как Вы могли заметить, работа посвящена описанию многолетнего опыта применения облачных сервисов, а в частности, сервисов Google, как одного из многочисленных инструментальных средств в организации взаимодействия участников образовательного процесса. В нашей работе нет определения «Google диска,…… как понятия электронной информационной образовательной среды», как Вы указали в своем комментарии. В любом образовательном учреждении используется целый ряд технологических сред и инструментов, которые по определению, можно отнести к информационно-образовательным, зачастую они существуют параллельно друг другу по ряду причин. На примере нашего вуза, в результате его реорганизации и становления, нам приходилось, и в настоящее время, приходится применять все существующие инструментальные средства для поддержки образовательного процесса. При этом, использование комплексных решений, всегда является более продуктивным, в отличие от однолинейного подхода.
В настоящее время на территории Российской Федерации не введено законодательного запрета на применение и использование сервисов зарубежной компании Google. Имеются только судебные разбирательства вышеупомянутой компании с российской компанией Yandex, которая подала иск, в связи со сложившейся конкуренцией, уповая на законы об импортозамещении, что не является рекомендацией к смене облачного решения. Надеемся, что законодательные тонкости должны быть в ближайшее время разъяснены специалистами в области информационного права в части статьи 12.1. ФЗ от 27.06.2006 №149, вступившего в силу 16.01.2016 г.
Со своей же стороны, можем еще добавить, что использование вышеуказанных сервисов на протяжении более 8 лет, не только помогает нам во всестороннем взаимодействии со студентами и преподавателями кафедры, но весьма упрощает рутинную работу заполнения многочисленных отчетных и плановых документов посредствам совместной работы в Google. Насколько нам известно, российские аналоги (Mail и Yandex) не могут пока предложить пользователю 100 % замену всех сервисов «зарубежного конкурента», причем, что немаловажно, — бесплатно. К примеру, Mail-документы могут предоставить услугу совместной работы, но только за определенную плату.
Но, если относится к поставленному вопросу с другой стороны, то мы, основываясь на своём опыте, в кротчайшие сроки и с огромным энтузиазмом, сможем организовать смену облачной платформы Google на российскую и продолжить свою работу без временных и, надеемся, материальных затрат, как только возникнет острая необходимость в этом.
Еще раз выражаем глубокую благодарность за проявленное внимание и интерес к волнующим нас и Вас вопросам.
PS: Смеем заметить, что Вы так же, почему-то, используете почтовый сервисом gmail, а не российские аналоги *.ru.
С уважением, авторы статьи Конопко Екатерина Александровна и Панкратова Ольга Петровна.
Я тоже в своей работе использую данные сервисы. Желаю авторам статьи удачи и дальнейшей успешной работы в данном направлении.
Раиса Александровна, спасибо за отзыв. Ваша работа нас тоже очень заинтересовала.