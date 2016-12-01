Номинация:
Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров
Автор(ы):
1. Смолянинова Ольга Георгиевна, профессор, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск)
2. Иманова Ольга Анатольевна, доцент кафедры информационных технологий обучения и непрерывного образования, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск);
3. Седых Татьяна Владимировна, доцент кафедры информационных технологий обучения и непрерывного образования , Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск);
4. Безызвестных Екатерина Анатольевна, ассистент кафедры информационных технологий обучения и непрерывного образования, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск).
Аннотация:
В статье рассматриваются возможности использования смешанного обучения при подготовке будущих тьюторов на уровне бакалавриата. Особое внимание уделяется освоению технологии электронного портфолио в рамках изучения дисциплины “Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии”, реализуемой на основе смешанного обучения. Описаны способы, позволяющие оптимизировать самостоятельную работу студентов с использованием электронного обучающего курса, реализованного в системе электронного обучения СФУ.
Конкурсная работа
Освоение технологии электронного портфолио бакалаврами-будущими тьюторами в процессе смешанного обучения: 2 комментария
В статье описана замечательная технология электронного обучения в ВУЗе, через актуализацию, систематизацию и реализацию профессионально значимых достижений студентов на основе электронного портфолио. Импонирует личное признание авторов эффективности такого обучения. Это видно из теоретического описания и прогнозирования перспектив данной работы не только для преподавателя, но и для обучающихся. Успехов в работе и победы на конкурсе!
Подготовка тьюторов в современной ситуации образования требует поиска технологий их личностно-профессиональной подготовки. С моей точки зрения, представленная технология очень актуальна для современного профессионального образования.