Освоение технологии электронного портфолио бакалаврами-будущими тьюторами в процессе смешанного обучения

Номинация:

Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров

Автор(ы):

1. Смолянинова Ольга Георгиевна, профессор, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск)

2. Иманова Ольга Анатольевна, доцент кафедры информационных технологий обучения и непрерывного образования, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск);

3. Седых Татьяна Владимировна, доцент кафедры информационных технологий обучения и непрерывного образования , Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск);

4. Безызвестных Екатерина Анатольевна, ассистент кафедры информационных технологий обучения и непрерывного образования, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск).

Аннотация:

В статье рассматриваются возможности использования смешанного обучения при подготовке будущих тьюторов на уровне бакалавриата. Особое внимание уделяется освоению технологии электронного портфолио в рамках изучения дисциплины “Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии”, реализуемой на основе смешанного обучения. Описаны способы, позволяющие оптимизировать самостоятельную работу студентов с использованием электронного обучающего курса, реализованного в системе электронного обучения СФУ.

Конкурсная работа

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