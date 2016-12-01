Номинация:
Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров
Автор(ы):
1. Акимова Ирина Викторовна, Доцент, Пензенский государственный университет
2. Родионов Михаил Алексеевич, зав. кафедрой, профессор, Пензенский государственный университет
Аннотация:
В работе описывается методика обучения студентов – будущих учителей информатике объектно-ориентированному программированию. В качестве средства реализации выбран спецсеминар. Описывается структура спецсеминара, даются методические рекомендации по проведению занятий.
Конкурсная работа
Подготовка будущих учителей информатики к обучению школьников объектно-ориентированному программированию: 12 комментариев
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