Номинация:

Современные модели нетрадиционного урока информатики

Автор(ы):

Шегедина Ирина Игоревна, учитель информатики и ИКТ, Образовательное учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина»

Аннотация:

Тема «Преобразование целых чисел между системами счисления 2, 8, 16» для учащихся 9 классов рассчитана на 5 учебных часов, это 4 урок по этой теме.

Конкурсная работа

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