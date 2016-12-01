Номинация:
Современные модели нетрадиционного урока информатики
Автор(ы):
Шегедина Ирина Игоревна, учитель информатики и ИКТ, Образовательное учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина»
Аннотация:
Тема «Преобразование целых чисел между системами счисления 2, 8, 16» для учащихся 9 классов рассчитана на 5 учебных часов, это 4 урок по этой теме.
Конкурсная работа
«Преобразование целых чисел между системами счисления 2, 8, 16.»: 8 комментариев
Хорошая работа в микро группах, интересные задания, буду использовать на своих уроках.
Спасибо
Полезная работа. Удачи вам
Работа отличная. Для себя получила новую информацию. Спасибо автору.
Очень интересный, современный урок! Удачи ВАМ в конкурсе!
Хороший материал для работы с системами счисления.
Обычный традиционный урок. Не по ФГОС, хороший, но не нетрадиционный. Какая в нем новизна? Такие уроки мы проводили и в 90-е годы прошлого столетия.
Хороший урок. Грамотно, ничего лишнего, сделана презентация к уроку. Интересные задания в микро группах. Хорошо подобранное видео для объяснения нового материала. Удачи Вам.