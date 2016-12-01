«Преобразование целых чисел между системами счисления 2, 8, 16.»

Номинация:
Современные модели нетрадиционного урока информатики

Автор(ы):
Шегедина Ирина Игоревна, учитель информатики и ИКТ, Образовательное учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина»

Аннотация:
Тема «Преобразование целых чисел между системами счисления 2, 8, 16» для учащихся 9 классов рассчитана на 5 учебных часов, это 4 урок по этой теме. 

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«Преобразование целых чисел между системами счисления 2, 8, 16.»: 8 комментариев

  6. Обычный традиционный урок. Не по ФГОС, хороший, но не нетрадиционный. Какая в нем новизна? Такие уроки мы проводили и в 90-е годы прошлого столетия.

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  7. Хороший урок. Грамотно, ничего лишнего, сделана презентация к уроку. Интересные задания в микро группах. Хорошо подобранное видео для объяснения нового материала. Удачи Вам.

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