Программа внеурочной деятельности «Конструктор 3D LEGO. Программа LEGO Digital Designer»

Номинация:
Робототехника в образовании. Использование робототехнического оборудования на занятиях.

Автор(ы):
1. Родионов Петр Васильевич,
учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1» Комсомольского района Чувашской Республики

Аннотация:
Занятия по LEGO — конструированию главным образом направлены на развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность.

Конкурсная работа

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Рейтинг: 26

Программа внеурочной деятельности «Конструктор 3D LEGO. Программа LEGO Digital Designer»: 14 комментариев

  3. Работа замечательная, актуальная. Для развития детей это очень нужно, да и познавательно. Робототехника актуальна и на чемпионатах WordlSkills. На чемпионате России в Казани, где я была, видела как около площадки робототехники собирались ребята. Удачи Вам!

    Рейтинг: 6

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