Номинация:
Робототехника в образовании. Использование робототехнического оборудования на занятиях.
Автор(ы):
1. Родионов Петр Васильевич,
учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1» Комсомольского района Чувашской Республики
Аннотация:
Занятия по LEGO — конструированию главным образом направлены на развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность.
Конкурсная работа
Программа внеурочной деятельности «Конструктор 3D LEGO. Программа LEGO Digital Designer»: 14 комментариев
Очень актуальная работа для меня. Молодец
Спасибо большое!!
Очень хорошая, развивающая программа. Детям будет интересно заниматься.
Работа замечательная, актуальная. Для развития детей это очень нужно, да и познавательно. Робототехника актуальна и на чемпионатах WordlSkills. На чемпионате России в Казани, где я была, видела как около площадки робототехники собирались ребята. Удачи Вам!
Спасибо автору. Работа очень актуальная и интересная!
Познавательно, интересно, полезно! Спасибо автору!
Очень интересная разработка! Актуально и современно! Спасибо автору!
Очень интересная работа! Актуально, современно! Спасибо автору!
Очень интересная работа! Спасибо автору!
Петр Васильевич, актуально, Молодец!
Современная программа, ученики рады таким занятиям! Молодец!
Актуально и увлекательно для наших учеников. Так держать!!!
Желаю удачи!
Удачи, коллега. Вы большой молодец!