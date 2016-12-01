Программа внеурочной деятельности «Конструктор 3D LEGO. Программа LEGO Digital Designer»

Номинация:

Робототехника в образовании. Использование робототехнического оборудования на занятиях.

Автор(ы):

1. Родионов Петр Васильевич,

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1» Комсомольского района Чувашской Республики

Аннотация:

Занятия по LEGO — конструированию главным образом направлены на развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность.



Конкурсная работа

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