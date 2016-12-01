«Программное обеспечение компьютера»- технологическая карта урока 7 класс

Номинация:

Современные модели нетрадиционного урока информатики

Автор(ы):

Годлевская Татьяна Григорьевна, учитель информатики и информатики Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа №2 п.г.т. Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области

Аннотация:

В статье представлена технологическая карта урока информатики 7 класс из раздела «Компьютер как универсальное устройство для обработки информации», тема урока «Программное обеспечение компьютера».

Конкурсная работа

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