Номинация:
Современные модели нетрадиционного урока информатики
Автор(ы):
Годлевская Татьяна Григорьевна, учитель информатики и информатики Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа №2 п.г.т. Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области
Аннотация:
В статье представлена технологическая карта урока информатики 7 класс из раздела «Компьютер как универсальное устройство для обработки информации», тема урока «Программное обеспечение компьютера».
Конкурсная работа
«Программное обеспечение компьютера»- технологическая карта урока 7 класс: 2 комментария
Хороший урок. Спасибо!
Спасибо!