«Программное обеспечение компьютера»- технологическая карта урока 7 класс

Номинация:
Современные модели нетрадиционного урока информатики

Автор(ы):
Годлевская Татьяна Григорьевна, учитель информатики и информатики Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа №2 п.г.т. Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области

Аннотация:
В статье представлена технологическая карта урока информатики 7 класс из раздела «Компьютер как универсальное устройство для обработки информации», тема урока «Программное обеспечение компьютера».

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«Программное обеспечение компьютера»- технологическая карта урока 7 класс: 2 комментария

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