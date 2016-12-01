Реализация модели смешанного обучения «перевёрнутый класс» в процессе повышения квалификации работников образования на базе регионального ресурсного центра «ИКТ в образовании»

Номинация:
Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров

Автор(ы):
Сидоренко Оксана Сергеевна, заведующая региональный ресурсным центром «ИКТ в образовании», преподаватель дисциплин информационно-технологического профиля, государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский педагогический колледж»

Аннотация:
В работе представлен опыт повышения квалификации работников образования Забайкальского края посредством модели смешанного обучения «перевернутый класс». Описана схема организации процесса обучения на базе системы дистанционного обучения «Мираполис» в условиях РРЦ «ИКТ в образовании»

Конкурсная работа

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