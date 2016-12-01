Решение управленческих задач в развитой информационно-образовательной среде

Номинация:
Опыт создания информационно-образовательной среды образовательной организации

Автор(ы):
1. Афонина Ирина Викторовна
Учитель информатики, Государственное бюджетное образовательное учреждение “Школа с углубленным изучением отдельных предметов №1950”, г.Москва

Аннотация:
Рассмотрена структура действующей информационно-образовательной среды. Представлены кейсы административных задач с решениями. Описана схема информационного обмена публичных площадок школы.

Конкурсная работа

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Решение управленческих задач в развитой информационно-образовательной среде: 3 комментария

  1. С большим удовольствием голосую за эту работу, поскольку реально знаю опыт школы №1950 г. Москва. Более того, живя и работая в Самаре, уже полгода являюсь членом сообщества педагогов этой школы! Попросилась — приняли…
    Это уникальное сообщество, это РЕАЛЬНАЯ работа, о которой я могу рассказать своим студентам.
    Хочется отметить профессионализм, энтузиазм и самоотверженность автора.
    Ирина, Вам — УДАЧИ!
    Всегда слежу за конкурсом… Было приятно увидеть Вас среди авторов 😉

    С уважением, О.Ф. Брыксина
    к.п.н.,доцент, зав. кафедрой ИКТ в образовании
    Самарского государственного социально-педагогического университета

    Рейтинг: 2

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