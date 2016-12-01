Номинация:
Опыт создания информационно-образовательной среды образовательной организации
Автор(ы):
1. Афонина Ирина Викторовна
Учитель информатики, Государственное бюджетное образовательное учреждение “Школа с углубленным изучением отдельных предметов №1950”, г.Москва
Аннотация:
Рассмотрена структура действующей информационно-образовательной среды. Представлены кейсы административных задач с решениями. Описана схема информационного обмена публичных площадок школы.
Конкурсная работа
Решение управленческих задач в развитой информационно-образовательной среде: 3 комментария
С большим удовольствием голосую за эту работу, поскольку реально знаю опыт школы №1950 г. Москва. Более того, живя и работая в Самаре, уже полгода являюсь членом сообщества педагогов этой школы! Попросилась — приняли…
Это уникальное сообщество, это РЕАЛЬНАЯ работа, о которой я могу рассказать своим студентам.
Хочется отметить профессионализм, энтузиазм и самоотверженность автора.
Ирина, Вам — УДАЧИ!
Всегда слежу за конкурсом… Было приятно увидеть Вас среди авторов 😉
С уважением, О.Ф. Брыксина
к.п.н.,доцент, зав. кафедрой ИКТ в образовании
Самарского государственного социально-педагогического университета
Ваша работа -это что -то суперское. Молодцы.
Очень интересная работа, Вы большая молодец, профессионал и энтузиаст.
Браво!
с уважением,
Т.Е.Иванова