Номинация:
Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров
Автор(ы):
1. Поддубная Наталья Александровна, доцент кафедры «Информатика» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
2. Куликова Татьяна Анатольевна, доцент кафедры «Информатика» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
Аннотация:
В статье затрагиваются вопросы совершенствования профессиональной компетентности педагога в организации проектной деятельности учащихся, предлагается модель подготовки учителя к реализации учебных проектов в образовании, рассматривается возможность использования информационных и коммуникационных технологий для обеспечения качества такой подготовки.
Конкурсная работа
Совершенствование профессиональной компетентности педагога в организации проектной деятельности учащихся: 1 комментарий
«Сформированность компетенций педагога определялась с помощью анкетирования, контрольно-измерительных материалов и заданий для самостоятельного выполнения.» Приведите, пожалуйста, примеры этих материалов. Иначе сложно оценить по словам достигнутые Вами результаты.