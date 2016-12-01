Совершенствование профессиональной компетентности педагога в организации проектной деятельности учащихся

Номинация:
Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров

Автор(ы):
1. Поддубная Наталья Александровна, доцент кафедры «Информатика» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
2. Куликова Татьяна Анатольевна, доцент кафедры «Информатика» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь

Аннотация:
В статье затрагиваются вопросы совершенствования профессиональной компетентности педагога в организации проектной деятельности учащихся, предлагается модель подготовки учителя к реализации учебных проектов в образовании, рассматривается возможность использования информационных и коммуникационных технологий для обеспечения качества такой подготовки.

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Совершенствование профессиональной компетентности педагога в организации проектной деятельности учащихся: 1 комментарий

  1. «Сформированность компетенций педагога определялась с помощью анкетирования, контрольно-измерительных материалов и заданий для самостоятельного выполнения.» Приведите, пожалуйста, примеры этих материалов. Иначе сложно оценить по словам достигнутые Вами результаты.

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