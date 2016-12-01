Совершенствование профессиональной компетентности педагога в организации проектной деятельности учащихся

Номинация:

Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров

Автор(ы):

1. Поддубная Наталья Александровна, доцент кафедры «Информатика» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь

2. Куликова Татьяна Анатольевна, доцент кафедры «Информатика» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь

Аннотация:

В статье затрагиваются вопросы совершенствования профессиональной компетентности педагога в организации проектной деятельности учащихся, предлагается модель подготовки учителя к реализации учебных проектов в образовании, рассматривается возможность использования информационных и коммуникационных технологий для обеспечения качества такой подготовки.

Конкурсная работа

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