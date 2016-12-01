Номинация:
Современные модели нетрадиционного урока информатики
Автор(ы):
Климина Наталья Владимировна, учитель информатики, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Д.П.Левина городского округа Сызрань Самарской области
Аннотация:
Работа представляет собой описание занятия внеурочной деятельности по трехмерному моделированию в среде Google SketchUP и визуализации трехмерных моделей с применением маркерной технологии дополненной реальности. Занятие имеет выраженную практическую направленность. Показана возможность использовать инновационные технологии для демонстрации своих проектов.
Конкурсная работа
Занятие внеурочной деятельности «Мой трехмерный мир в дополненной реальности. Мультимаркерные сцены»: 1 комментарий
Спасибо, полезный урок для создания проектов.