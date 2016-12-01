Занятие внеурочной деятельности «Мой трехмерный мир в дополненной реальности. Мультимаркерные сцены»

Номинация:
Современные модели нетрадиционного урока информатики

Автор(ы):
Климина Наталья Владимировна, учитель информатики, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Д.П.Левина городского округа Сызрань Самарской области

Аннотация:
Работа представляет собой описание занятия внеурочной деятельности по трехмерному моделированию в среде Google SketchUP и визуализации трехмерных моделей с применением маркерной технологии дополненной реальности. Занятие имеет выраженную практическую направленность. Показана возможность использовать инновационные технологии для демонстрации своих проектов.

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