Занятие внеурочной деятельности «Мой трехмерный мир в дополненной реальности. Мультимаркерные сцены»

Номинация:

Современные модели нетрадиционного урока информатики

Автор(ы):

Климина Наталья Владимировна, учитель информатики, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Д.П.Левина городского округа Сызрань Самарской области

Аннотация:

Работа представляет собой описание занятия внеурочной деятельности по трехмерному моделированию в среде Google SketchUP и визуализации трехмерных моделей с применением маркерной технологии дополненной реальности. Занятие имеет выраженную практическую направленность. Показана возможность использовать инновационные технологии для демонстрации своих проектов.

Конкурсная работа

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