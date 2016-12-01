Номинация:
Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров
Автор(ы):
Низенькова Марина Геннадьевна, методист, Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий, г. Тольятти
Аннотация:
В статье рассматриваются новые формы повышения квалификации педагогов, особое внимание уделяется педагогическому конкурсу «IT-activity».
Ключевые слова: Информационные технологии, конкурс, повышение квалификации, сервисы Web 2.0, веб-квест, проекты, ТолВики.
Конкурсная работа
Значение конкурсных дистанционных мероприятий в непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогов: 23 комментария
Статья отличная.
Спасибо за оценку.
Участвую в конкурсе практически с самого начала. Глубокая благодарность координаторам этого замечательного мероприятия: каждый год узнаю для себя очень многое, многому учусь, и, самое главное, мне это нравится! Самое ценное в этом конкурсе — его практическая направленность. Участие в конкурсе «IT-activity» позволило стать победителем IV Международного конкурса педагогического мастерства по применению ЭОР в образовательном процессе «Формула будущего-2014». Считаю, что подобные конкурсы — лучший способ повышения квалификации!
С уважением Дорошенко Н.С.
Учительские дистанционные конкурсы и проекты детям — отличная мотивация для самосовершенствования участников. Спасибо автору за статью.
Благодарю за оценку нашей работы. В статье отражен не только мой личный опыт, но и опыт моих коллег методистов Центра информационных технологий.
Марина Геннадьевна, желаю удачи в конкурсе!
С нетерпением жду конкурса IT-activity-2017.
Согласна с Вами, что значение конкурсных дистанционных мероприятий в непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогов очень велико, и это — оптимальное решение для педагога.
Светлана Анатольевна, конкурс IT-activity-2017 традиционно начнется в конце января. Мы планируем продолжить рассматривать различные приемы по развитию мотивации к учению у школьников.
Статья М.Г. Низеньковой любопытна и интересна тем, что написана на актуальную тему, ведь учителю особенно в нынешних, так быстро меняющихся условиях работы приходится непрерывно самосовершенствоваться. Представлен оригинальный опыт МАОУ ДПО «ЦИТ» (в т.ч. и самой Марины Геннадьевны) г. Тольятти по повышению квалификации педагогов, мотивированию их к самообразованию. Предлагаемые формы, нестандартные решения, которые подробно охарактеризованы в данной публикации, дают учителям возможность многое изменить в своей деятельности, усовершенствовать её, поднять на качественно более высокий уровень.
Участие в дистанционных методических семинарах в рамках описанных образовательных проектов, а также в конкурсе «IT-activity» педагогов с разным опытом применения ИКТ и уровнем владения ИКТ-компетентности, наличием или отсутствием практики по тем или иным аспектам тем не менее всегда успешно благодаря помощи тьютеров из МАОУ ДПО «ЦИТ», осуществляющих своевременную методическую поддержку учителей в разных формах.
Статья не только достойна внимания всех тех, кто заинтересован в повышении квалификации педагогов: описанный инновационный опыт необходимо распространять в российском педагогическом сообществе.
Спасибо М.Г. Низеньковой и всему коллективу за такую работу, зашла к ним однажды (3года назад) случайно… и осталась там до сих пор! Жду уже 3 четверти, чтобы опять поучаствовать, испытать себя и поучиться многому- многому!! При моем стаже работы — 35 лет, я постоянно нахожу у них новое и интересное. После конкурсов хочется работать, творить… статья нужная, актуальная. Удачи в конкурсе!
Благодарю коллеги за отзывы, за поддержку статьи, за интерес к конкурсу! Оценки настолько высокие, что становится страшновато. а сможем ли мы вновь оправдать ваши надежды, сумеем ли придумать что-то интересное, увлекательное и очень полезное в вашей профессиональной деятельности.
Конкурсы, семинары, проекты, курсы по повышению квалификации… Прочитала статью и как-будто еще раз побывала на этих мероприятиях, где тьюторы из МАОУ ДПО «ЦИТ» в очень доступной, интересной форме преподносят нужный для педагога материал. И всегда восхищалась тем, что каждый раз все интереснее и интереснее. Хочется пожелать всему творческому коллективу и Марине Геннадьевне победы в конкурсе.
Замечательная статья
Очень интересный и полезный для любого творческого педагога опыт!
Стремительно развивающиеся информационные технологии требуют иных методических решений в организации повышения квалификации педагогов. Марина Геннадьевна Низенькова использует нестандартные приемы в организации дистанционных конкурсов, о которых рассказывает в своей статье. Педагоги, участвуя с детьми в этих конкурсах, получают новые знания в области ИКТ. Думаю, что опыт, которым делится М.Г. Низенькова, будет интересен коллегам. Отличная статья! Спасибо!
Не могу не оставить комментарий. Я 3 года назад начала писать диссертацию по вопросам повышения мастерства учителей через ИКТ- технологии. В качестве примера описывала мероприятия замечательного конкурса для педагогов «IT-activity» .Можно сказать, площадка портала Толвики стала для меня стартовой, выросла вместе с вами. Всегда восхищалась людьми, которые грамотно и четко все организовывали, своевременно и актуально. Помню, ситуации учебные учились создавать,только ФГОСы ввели. Такую помощь пошаговую оказали! Мы друг другу опыт передавали.А буклеты, проекты, кластеры и т.д. и т.п.Всем пользуемся до сих пор. Сумбурно написала. Просто хочется выразить эмоции по поводу группы людей, которые делают свою работу очень хорошо, а сами скромно находятся по ту сторону экрана, волшебники. Спасибо ВАМ!
А я очень рада, что конкурсы ориентированы не только на детей, но и на нас, учителей. А это, к сожалению, бывает очень редко. Почему-то мы заставляем деток развиваться, а про себя забываем.
Вспоминаю, как было тяжело по выходным идти в музей, читать новейшую литературу или бежать на спектакль. Мы будто окостенели. Однако после такой встряски хочется дальше работать! Спасибо организаторам этих конкурсов.
Друзья, да-да, друзья! Спасибо огромное за добрые слова. Для нас, как будто уже наступил новогодний праздник, и мы получаем поздравления) Испытываем радость и волнение от предстоящей работы, а сможем ли мы в следующем году быть интересными вам, сумеем ли придумать что-то архиполезное лично для каждого) Извечная педагогическая дилемма…
Дистанционные мероприятия, организуемые методистами ЦИТ и представленные в статье, имеют неоценимое значение для повышения квалификации педагогов, предоставляя уникальную возможность для самосовершенствования и самореализации. Мероприятия формируют банк методических разработок и идей, доступных не только для участников, но и для всего педагогического сообщества; позволяют получить опыт сетевого взаимодействия; опробовать технологии, приёмы и методики и творчески применять их в образовательном процессе.
Козлова Марин Валентиновна, МБУ г.о.Тольятти «Школа №86»
Абсолютно точное название значения дистанционных мероприятий ЦИТ — «непрерывное самообразование и повышение квалификации» для учителей и учеников. Участие в них всегда уникальное событие и в работе педагога, и в жизни класса-участника.
Ян Амос Каменский в17 веке писал: «Хороший учитель не пропускает ни одного удобного случая, чтобы научиться чему-либо «полезному». Что имел в виду чешский педагог под словом «полезному»? Актуальна ли в наше время мысль, высказанная более 300 лет назад? Чему должен учиться современный учитель. Ян Каменский утверждает, что «хорошим учителем» можно назвать только такого учителя, который постоянно совершенствует своё педагогическое мастерство. Потому ключевое слово здесь — «научиться». А «полезное» — это всё, что может пригодиться учителю в работе и жизни. А вот что учить, как учить и когда? На эти три простых вопроса Вы всегда найдете ответы, приняв активное участие в дистанционных мероприятий, организуемых методистами ЦИТ. Эти педагоги научат Вас не только разбираться в гаджетах, новых сервирах, но и ориентироваться в музыкальных произведениях, владеть информацией о новинках печатных изданий и т.д.
С моей точки зрения статья систематизирует значительную работу, проведенную коллективом Центра информационных технологий и лично автором в вопросах переподготовки преподавателей и внедрения инновационных методов в образовательную деятельность. Хочется отметить объем работ, проводимых методистами МАОУ ДПО ЦИТ по сопровождению педагогической площадки на ТолВики, а также выверенное качество размещаемых материалов.
Очень интересная статья, основанная на описанном опыте ЦИТ г.Тольятти, в т.ч. М.Г.Низеньковой. Методистами центра и лично Мариной Геннадьевной многое делается для методической поддержки педагогов, которые в разнообразных формах повышают в центре свою профессиональную квалификацию, знакомятся с различными сервисами и учатся применять их в своей педагогической практике.
Коллеги, друзья, соратники! Спасибо за добрые слова, за содержательные комментарии. Очень надеемся, что организаторы конкурса прочитают их и прислушаются к вашему мнению о важности и ценности нашего совместного опыта. Без вас, активных участников конкурса, не было бы и стимула создавать новые интересные мероприятия.