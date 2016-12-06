Вопрос № 22

Вы, конечно, знаете об азбуке Морзе — системе кодирования букв, использующей два символа: точку и тире. С её помощью можно передавать текстовую информацию, например, по телеграфу или по рации. Но как быть китайским телеграфистам и радистам, если передаваемый текст — это не последовательность букв, а набор иероглифов — знаков, обозначающих целые понятия: один знак — “дом”, другой — “дерево”, третий — “смотреть” и т.д. Например, слово “друг” изображается таким иероглифом (участникам конкурса показывается соответствующее изображение):

Как же, по-вашему, передают с помощью азбуки Морзе текст, изображенный в виде иероглифов, китайские телеграфисты и радисты?