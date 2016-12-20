Вопрос № 24

Ведущий (обращаясь к участникам конкурса): «Вы любите поэзию Михаила Юрьевича Лермонтова?».

(После ответа) В своей поэме «Измаил-Бей» поэт описал интересное явление. Его можно закодировать следующими кодами:
0 255 0, 160 32 240, 255 0 0, 255 140 0, 0 0 255, 0 178 238, 255 255 0.
О каком явлении идет речь?

Вопрос № 24: 4 комментария

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