Ведущий (обращаясь к участникам конкурса): «Вы любите поэзию Михаила Юрьевича Лермонтова?».
(После ответа) В своей поэме «Измаил-Бей» поэт описал интересное явление. Его можно закодировать следующими кодами:
0 255 0, 160 32 240, 255 0 0, 255 140 0, 0 0 255, 0 178 238, 255 255 0.
О каком явлении идет речь?
Вопрос № 24: 4 комментария
Елена,
спасибо за очень интересный вопрос.
Уважаемые коллеги, при необходимости вы можете изменить очередность кодов и некоторые значения.
А можно в правильном порядке, но без запятых, например.
Уважаемый am368,
Ваши слова «в правильном порядке» — это подсказка 🙂