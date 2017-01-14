Вопрос № 26

Ведущий: Вы знаете такой праздник — Хэллоуин?

(После ответа): А когда он отмечается? (31 октября)

Ведущий: А когда празднуется католическое Рождество? (25 декабря)

На Западе программисты часто путают Хэллоуин и Рождество и записывают:

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31 oct = 25 dec

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(участникам конкурса показывается соответствующая табличка)

Почему они так делают?