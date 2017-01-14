Ведущий: Вы знаете такой праздник — Хэллоуин?
(После ответа): А когда он отмечается? (31 октября)
Ведущий: А когда празднуется католическое Рождество? (25 декабря)
На Западе программисты часто путают Хэллоуин и Рождество и записывают:
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31 oct = 25 dec
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(участникам конкурса показывается соответствующая табличка)
Почему они так делают?
Вопрос № 26: 2 комментария
Супер! Не только для ЧГК, но и на уроке можно использовать при случае!
Уважаемый am386,
спасибо. Надеюсь получить от Вас «ответ» — новый вопрос 🙂