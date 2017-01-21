Ведущий: Вы помните такого персонажа, как Колобок? (После ответа). А вот ещё сказочная история: «Поскребла бабка как-то раз по сусекам и напекла Колобков. Одни Колобки у неё получились более поджаристые, чем другие (участникам конкурса показывается изображение с Колобками). А каких больше — тёмненьких или светленьких? Бабка старая была и арифметику позабыла. Арифметику-то позабыла, да смекнула, как можно определить, каких Колобков больше, не умея считать».
А вы сможете?
Вопрос № 28
Ведущий: Вы помните такого персонажа, как Колобок? (После ответа). А вот ещё сказочная история: «Поскребла бабка как-то раз по сусекам и напекла Колобков. Одни Колобки у неё получились более поджаристые, чем другие (участникам конкурса показывается изображение с Колобками). А каких больше — тёмненьких или светленьких? Бабка старая была и арифметику позабыла. Арифметику-то позабыла, да смекнула, как можно определить, каких Колобков больше, не умея считать».
Вопрос № 28: 2 комментария
Я бы участникам конкурса не просто показал картинку с Колобками, а ещё и вручил ))
Виталий Владимирович,
спасибо за комментарий.
А можно и показать (чтобы видели и зрители), и вручить…