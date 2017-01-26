Быстротвечалки

Быстротвечалка — это вопрос, на который нужно ответить быстро 🙂

Такие вопросы тоже можно предлагать участникам конкурсов.

============================================================

1. Что получится, если отрезок прямой линии загнуть в дугу?

2. Сколько сторон у квадрата? А у половины квадрата?

Вариант вопроса
Сколько сторон у квадрата? А если рассечь квадрат одной прямой на две половины, то сколько будет сторон у каждой половины?

3. Если круг разрезать не по центру, то у какой части — большей или меньшей — длина хорды будет больше?

4. Сколько получится, если 10 разделить на половину?

 

Оставить комментарий

© 2000 - 2017 ООО "Образование и Информатика"
© 1986 - 2017 Журнал "Информатика и образование"
© 2002 - 2017 Журнал "Информатика в школе"
При использовании материалов ссылка на сайт Образование и Информатика обязательна.
При использовании материалов журнала ссылка на статью обязательна.