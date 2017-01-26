Быстротвечалка — это вопрос, на который нужно ответить быстро 🙂
Такие вопросы тоже можно предлагать участникам конкурсов.
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1. Что получится, если отрезок прямой линии загнуть в дугу?
2. Сколько сторон у квадрата? А у половины квадрата?
Вариант вопроса
Сколько сторон у квадрата? А если рассечь квадрат одной прямой на две половины, то сколько будет сторон у каждой половины?
3. Если круг разрезать не по центру, то у какой части — большей или меньшей — длина хорды будет больше?
4. Сколько получится, если 10 разделить на половину?
Быстротвечалки: 1 комментарий
Вдогонку:
5. Три в квадрате равно 9. А чему равен угол в квадрате?
6. Что больше: семь половин или половина семи?
7. Вычислите: два плюс два умножить на два.
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