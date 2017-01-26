Быстротвечалки

Быстротвечалка — это вопрос, на который нужно ответить быстро 🙂

Такие вопросы тоже можно предлагать участникам конкурсов.

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1. Что получится, если отрезок прямой линии загнуть в дугу?

2. Сколько сторон у квадрата? А у половины квадрата?

Вариант вопроса

Сколько сторон у квадрата? А если рассечь квадрат одной прямой на две половины, то сколько будет сторон у каждой половины?

3. Если круг разрезать не по центру, то у какой части — большей или меньшей — длина хорды будет больше?

4. Сколько получится, если 10 разделить на половину?