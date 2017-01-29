(Быстроотвечалки — вопросы, на которые надо отвечать быстро 🙂 ).
1. Чему равно три в квадрате? А 9 в квадрате? А угол в квадрате?
2. Что больше: семь половин или половина семи?
3. Сколько будет: два плюс два умножить на два?
(Быстроотвечалки — вопросы, на которые надо отвечать быстро 🙂 ).
1. Чему равно три в квадрате? А 9 в квадрате? А угол в квадрате?
2. Что больше: семь половин или половина семи?
3. Сколько будет: два плюс два умножить на два?
Быстроотвечалки. Порция 2: 1 комментарий
Виталий Владимирович,
спасибо за вопросы.