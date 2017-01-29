Быстроотвечалки. Порция 2

(Быстроотвечалки — вопросы, на которые надо отвечать быстро 🙂 ).

1. Чему равно три в квадрате? А 9 в квадрате? А угол в квадрате?

2. Что больше: семь половин или половина семи?

3. Сколько будет: два плюс два умножить на два?