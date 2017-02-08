Вопрос № 31

Ведущий: «Вы, наверное, знаете, что такое “омонимы”? (После ответа) Так называют слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. Например, «коса» женщины, «коса» — инструмент для косьбы и «коса» на берегу реки.
В конце XVIII — начале XIX века в Великобритании, США, Франции, России и ряде других стран существовали так называемые «школы взаимного обучения». В них помощника учителя называли так, как в настоящее время называют один из элементов персонального компьютера. Как именно?».

Вариант вопроса
В конце XVIII — начале XIX века в Великобритании, США, Франции, России и ряде других стран существовали так называемые «школы взаимного обучения». В них помощника учителя называли словом, происходящим от латинского слова, означающего «напоминающий», «надзирающий». В настоящее время так называют один из элементов персонального компьютера.
Что это за слово?

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