Вопрос № 31

Ведущий: «Вы, наверное, знаете, что такое “омонимы”? (После ответа) Так называют слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. Например, «коса» женщины, «коса» — инструмент для косьбы и «коса» на берегу реки.

В конце XVIII — начале XIX века в Великобритании, США, Франции, России и ряде других стран существовали так называемые «школы взаимного обучения». В них помощника учителя называли так, как в настоящее время называют один из элементов персонального компьютера. Как именно?».

Вариант вопроса

В конце XVIII — начале XIX века в Великобритании, США, Франции, России и ряде других стран существовали так называемые «школы взаимного обучения». В них помощника учителя называли словом, происходящим от латинского слова, означающего «напоминающий», «надзирающий». В настоящее время так называют один из элементов персонального компьютера.

Что это за слово?