Вопрос № 32

В 2005 году в г. Екатеринбурге, на левом берегу реки Исеть, был открыт необычный памятник. Он представляет из себя более 100 вкопанных в землю бетонных объектов.

Чему посвящен этот памятник?

Вариант вопроса

В 2005 году в г. Екатеринбурге, на левом берегу реки Исеть, был открыт необычный памятник. Он представляет из себя более 100 вкопанных в землю бетонных объектов с надписями на верхней поверхности.

Чему посвящен этот памятник?