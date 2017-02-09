Вопрос № 32

В 2005 году в г. Екатеринбурге, на левом берегу реки Исеть, был открыт необычный памятник. Он представляет из себя более 100 вкопанных в землю бетонных объектов.
Чему посвящен этот памятник?

Вариант вопроса
В 2005 году в г. Екатеринбурге, на левом берегу реки Исеть, был открыт необычный памятник. Он представляет из себя более 100 вкопанных в землю бетонных объектов с надписями на верхней поверхности.
Чему посвящен этот памятник?

Вопрос № 32: 1 комментарий

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