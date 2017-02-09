В 2005 году в г. Екатеринбурге, на левом берегу реки Исеть, был открыт необычный памятник. Он представляет из себя более 100 вкопанных в землю бетонных объектов.
Чему посвящен этот памятник?
Вариант вопроса
В 2005 году в г. Екатеринбурге, на левом берегу реки Исеть, был открыт необычный памятник. Он представляет из себя более 100 вкопанных в землю бетонных объектов с надписями на верхней поверхности.
Чему посвящен этот памятник?
Вопрос № 32: 1 комментарий
Елена,
спасибо за хороший вопрос. Я его немного подредактировал.
Ждем от Вас еще вопросы.