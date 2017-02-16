Основной принцип фирмы IBM хорошо объясняет, что должен делать компьютер, а что — человек. Компьютер, разумеется, должен работать — высокая надежность компьютеров фирмы IBM известна всем. А что должен делать человек?
Основной принцип фирмы IBM хорошо объясняет, что должен делать компьютер, а что — человек. Компьютер, разумеется, должен работать — высокая надежность компьютеров фирмы IBM известна всем. А что должен делать человек?
Вопрос № 33: 2 комментария
Девиз компании IBM
Здравствуйте, Раиса,
спасибо Вам за ответ, но вопросы предназначены ученикам. Так как Вы ответ опубликовали, то я вынужден удалить Ваш комментарий. Извините…