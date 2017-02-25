Вопрос № 35

На компьютере “Macintosh” в текстовом редакторе был подготовлен документ. Его сохранили на флешке, а потом пытались открыть в текстовом редакторе Microsoft Word на компьютере типа IBM, однако из-за несовместимости форматов прочитать текст не удалось. Что нужно сделать, чтобы можно было созданный документ прочитать и редактировать в редакторе Word?

Примечание. Несовместимость форматов упоминается условно.