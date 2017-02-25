На компьютере “Macintosh” в текстовом редакторе был подготовлен документ. Его сохранили на флешке, а потом пытались открыть в текстовом редакторе Microsoft Word на компьютере типа IBM, однако из-за несовместимости форматов прочитать текст не удалось. Что нужно сделать, чтобы можно было созданный документ прочитать и редактировать в редакторе Word?
Примечание. Несовместимость форматов упоминается условно.
Вопрос № 35
На компьютере “Macintosh” в текстовом редакторе был подготовлен документ. Его сохранили на флешке, а потом пытались открыть в текстовом редакторе Microsoft Word на компьютере типа IBM, однако из-за несовместимости форматов прочитать текст не удалось. Что нужно сделать, чтобы можно было созданный документ прочитать и редактировать в редакторе Word?
Вопрос № 35: 7 комментариев
В 2009 году Нобелевскую премию в области физики получили трое ученых. Изобретение одного из них, Чарльза Као, изменило мир Интернет-коммуникаций. Что изобрел Чарльз Као?
Елена,
спасибо за вопрос. Но он — чисто на знания, а это не очень подходит для конкурсов типа «Что? Где? Когда?». По сути он сложный. Слова «физика», и «Интернет-коммуникаций» мало что говорят ученикам (да и учителям тоже).
Пожалуйста, посмотрите мой комментарий по поводу реки Исеть.
У истоков компании Apple стояли две ключевые фигуры: Стив Джобс и Стив Возняк. Для того, чтобы собрать денег для запуска компании, Джобсу пришлось продать свой микроавтобус, а Возняку —вещь, которая стоила дороже автомобиля. Какую вещь продал Стив Возняк?
Вы точно уверены, что дороже? Авторитетных источников мне найти не удалось, а в статьях для домохозяек пишут про суммарную выручку в 1300 долларов, из которых на фургон приходится 800, а на ту самую вещь — 500. Согласно этим текстам, новая такая вещь стоила около 800. Цен на автомобили в 1975 году в США я не знаю, но средняя месячная зарплата тогда составляла 720 долларов, и логично, что стоимость нового авто измерялась тысячами.
Уважаемые коллеги,
спасибо за активность, но, мне кажется, дело даже не в стоимости «той самой вещи». Всё-таки это вопрос на знание, что не подходит для таких конкурсов…
Какая связь между старинным городом в Англии, ружьем и одним из элементов компьютера?
Кривая, которую описывает точка при вращении одной окружности внутри другой называется гипотрохоида. Гипотрохоида, изображенная на логотипе этой компьютерной программы, похожа на гимнастическую ленту и образует три петли. Что это за программа?
Подсказка: название связано с гимнастикой.