Вопрос № 35

На компьютере “Macintosh” в текстовом редакторе был подготовлен документ. Его сохранили на флешке, а потом пытались открыть в текстовом редакторе Microsoft Word на компьютере типа IBM, однако из-за несовместимости форматов прочитать текст не удалось. Что нужно сделать, чтобы можно было созданный документ прочитать и редактировать в редакторе Word?
Примечание. Несовместимость форматов упоминается условно.

Вопрос № 35: 7 комментариев

  1. В 2009 году Нобелевскую премию в области физики получили трое ученых. Изобретение одного из них, Чарльза Као, изменило мир Интернет-коммуникаций. Что изобрел Чарльз Као?

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    • Елена,
      спасибо за вопрос. Но он — чисто на знания, а это не очень подходит для конкурсов типа «Что? Где? Когда?». По сути он сложный. Слова «физика», и «Интернет-коммуникаций» мало что говорят ученикам (да и учителям тоже).
      Пожалуйста, посмотрите мой комментарий по поводу реки Исеть.

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  2. У истоков компании Apple стояли две ключевые фигуры: Стив Джобс и Стив Возняк. Для того, чтобы собрать денег для запуска компании, Джобсу пришлось продать свой микроавтобус, а Возняку —вещь, которая стоила дороже автомобиля. Какую вещь продал Стив Возняк?

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    • Вы точно уверены, что дороже? Авторитетных источников мне найти не удалось, а в статьях для домохозяек пишут про суммарную выручку в 1300 долларов, из которых на фургон приходится 800, а на ту самую вещь — 500. Согласно этим текстам, новая такая вещь стоила около 800. Цен на автомобили в 1975 году в США я не знаю, но средняя месячная зарплата тогда составляла 720 долларов, и логично, что стоимость нового авто измерялась тысячами.

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  4. Кривая, которую описывает точка при вращении одной окружности внутри другой называется гипотрохоида. Гипотрохоида, изображенная на логотипе этой компьютерной программы, похожа на гимнастическую ленту и образует три петли. Что это за программа?
    Подсказка: название связано с гимнастикой.

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