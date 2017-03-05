Вопрос № 37

Пожалуйста, посмотрите на табличку (участникам конкурса демонстрируется соответствующее изображение)

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НЕОН, ХЛОР, СЕРА, АЗОТ

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Какое (или какие) из этих слов русского языка можно набрать с помощью английской раскладки клавиатуры, причем как прописными, так и строчными буквами? Все буквы должны выглядеть как русские, а не быть похожими на них.

Примечание. Имеется в виду, что буквы Y и У, m и м и т.п. — отличаются.

Варианты вопроса

Отличаются набором слов:

МУХА, ОСА, КОМАР, ПАУК

ЯБЛОКО, ОРЕХ, СТРУЧОК, ШИШКА