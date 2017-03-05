Быстротвечалки. Порция 3

Пожалуйста, посмотрите на табличку (участникам конкурса демонстрируется соответствующее изображение)
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АЗОТ, ХЛОР, СЕРА, НЕОН
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Какое или какие из этих слов русского языка можно набрать с помощью английской раскладки клавиатуры прописными, буквами? Все буквы должны выглядеть как русские, а не быть похожими на них.

Примечание. Имеется в виду, что буквы Y и У и т.п. — отличаются.

Варианты вопроса
Отличаются набором слов:
МУХА, ОСА, КОМАР, ПАУК
ЯБЛОКО, ОРЕХ, СТРУЧОК, ШИШКА

 

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