ВОПРОС № 39

В чём особенность приведенного ниже текста?

«КАК СТЕК, НО В ХРАМ. В СТВОР ВОРОТ. КРАХ СТЕН. КЕТА В МОРЕ, КОТ В НОРЕ. КРАСКА КАК МОРС.

АТАКА НАС. СТРАХ КАК РАМКА. МАК РОС НЕ ТАК. МОРЕ НА КАРТЕ».