В чём особенность приведенного ниже текста?
«КАК СТЕК, НО В ХРАМ. В СТВОР ВОРОТ. КРАХ СТЕН. КЕТА В МОРЕ, КОТ В НОРЕ. КРАСКА КАК МОРС.
АТАКА НАС. СТРАХ КАК РАМКА. МАК РОС НЕ ТАК. МОРЕ НА КАРТЕ».
В чём особенность приведенного ниже текста?
«КАК СТЕК, НО В ХРАМ. В СТВОР ВОРОТ. КРАХ СТЕН. КЕТА В МОРЕ, КОТ В НОРЕ. КРАСКА КАК МОРС.
АТАКА НАС. СТРАХ КАК РАМКА. МАК РОС НЕ ТАК. МОРЕ НА КАРТЕ».
ВОПРОС № 39: 1 комментарий
В небольшом городке было две парикмахерские, и в каждой из них работал только один мастер-парикмахер. В одной парикмахер был неопрятно побрит и плохо пострижен, а в другой — чисто выбрит и с отличной стрижкой. Какого парикмахера, с вашей точки зрения, лучше выбрать?
Источник: Чарльз Берри Таунсенд «Самые изумительные загадки в мире».
Кстати, в информатике классическую задачу синхронизации и межпроцессного взаимодействия в многозадачной операционной системе называют проблемой спящего парикмахера. Проблема заключается в обеспечении того, чтобы парикмахер работал, когда есть клиенты и отдыхал, когда клиентов нет.