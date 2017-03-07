ВОПРОС № 39

В чём особенность приведенного ниже текста?

«КАК СТЕК, НО В ХРАМ. В СТВОР ВОРОТ. КРАХ СТЕН. КЕТА В МОРЕ, КОТ В НОРЕ. КРАСКА КАК МОРС.
АТАКА НАС. СТРАХ КАК РАМКА. МАК РОС НЕ ТАК. МОРЕ НА КАРТЕ».

ВОПРОС № 39: 1 комментарий

  1. В небольшом городке было две парикмахерские, и в каждой из них работал только один мастер-парикмахер. В одной парикмахер был неопрятно побрит и плохо пострижен, а в другой — чисто выбрит и с отличной стрижкой. Какого парикмахера, с вашей точки зрения, лучше выбрать?
    Источник: Чарльз Берри Таунсенд «Самые изумительные загадки в мире».

    Кстати, в информатике классическую задачу синхронизации и межпроцессного взаимодействия в многозадачной операционной системе называют проблемой спящего парикмахера. Проблема заключается в обеспечении того, чтобы парикмахер работал, когда есть клиенты и отдыхал, когда клиентов нет.

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