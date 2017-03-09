Вопрос № 41

Ведущий: Вы, наверное, слышали о многоядерных процессорах, которые выполняют задачу или несколько задач одновременно? (После ответа). Так вот, задачу синхронизации работы процессоров и их взаимодействия в многозадачной операционной системе называют «проблемой спящего парикмахера». В чём она заключается?

Вариант вопроса
Ведущий: Вы, наверное, слышали о многоядерных процессорах, которые выполняют задачу или несколько задач одновременно? (После ответа). Так вот, задачу синхронизации работы процессоров и их взаимодействия в многозадачной операционной системе называют «проблемой спящего парикмахера» или «проблемой отдыхающего парикмахера». В чём она заключается?

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