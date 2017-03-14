Вопрос № 45

Ведущий: Вы согласны с тем, что с помощью пальцев одной руки можно передать информацию о числах от 0 до 5? (После ответа) А вот любитель информатики Митя Хакеров придумал способ передачи информации с помощью пальцев одной руки, используя который, можно передать информацию о числах от 0 до 31. В чем он заключается?

Вариант вопроса

Ведущий: Вы согласны с тем, что с помощью пальцев одной руки можно передать информацию о числах от 0 до 5? (После ответа) А вот любитель информатики Митя Хакеров придумал способ передачи информации с помощью пальцев одной руки, используя который, можно передать информацию о бОльших числах. Назовите наибольшее число, которое можно передать по «Митиной» системе.