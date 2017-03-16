Вопрос № 46

Ведущий: Вы, конечно, знаете о том, что на праздничном столе в честь дня рождения часто присутствует торт со свечами? (После ответа). А чему равно количество свечей в торте — тоже, конечно, знаете. (После ответа). А теперь — внимание! Однажды организаторы празднования дня рождения решили оригинальным образом сэкономить. Вот фотография праздничного стола (участникам конкурса показывается соответствующее изображение):

Вопрос: Сколько лет исполнилось имениннику?

Примечание: фотография с сайта http://db.chgk.info/

Вопрос № 46: 1 комментарий

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