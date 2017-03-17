Вопрос № 47

Ведущий: Вы, наверное, видели так называемую «логарифмическую линейку» — вычислительный прибор, широко применявшийся до появления электронных калькуляторов (или слышали о ней). Она состояла из трех частей: корпуса, перемещавшегося в нём «движка» и стеклянного «бегунка» с металлическим каркасом (участникам конкурса показывается линейка или её изображение):

На стеклянном «бегунке» была нанесена тонкая линия, которая устанавливалась на нужном числе или показывала число-результат.

По-английски этот «бегунок» назывался так, как сейчас называется объект, имеющийся на экране компьютера при работе в текстовых редакторах. Как именно?

Вариант вопроса

Отличается последним фрагментом: «… Как в настоящее время в компьютерах называется объект — в какой-то мере аналог линии на логарифмической линейке?».