Вопрос № 47

Ведущий: Вы, наверное, видели так называемую «логарифмическую линейку» — вычислительный прибор, широко применявшийся до появления электронных калькуляторов (или слышали о ней). Она состояла из трех частей: корпуса, перемещавшегося в нём «движка» и стеклянного «бегунка» с металлическим каркасом (участникам конкурса показывается линейка или её изображение): %d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b0

На стеклянном «бегунке» была нанесена тонкая линия, которая устанавливалась на нужном числе или показывала число-результат.
По-английски этот «бегунок» назывался так, как сейчас называется объект, имеющийся на экране компьютера при работе в текстовых редакторах. Как именно?

Вариант вопроса
Отличается последним фрагментом: «… Как в настоящее время в компьютерах называется объект — в какой-то мере аналог линии на логарифмической линейке?».

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