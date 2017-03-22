Американский ученый и изобретатель Уильям Кейстер в ноябре 1950 года подал патент на разработанное им автоматическое устройство с индикаторной панелью, состоящей из девяти элементов. В какую игру мог играть этот своеобразный компьютер?
Американский ученый и изобретатель Уильям Кейстер в ноябре 1950 года подал патент на разработанное им автоматическое устройство с индикаторной панелью, состоящей из девяти элементов. В какую игру мог играть этот своеобразный компьютер?
Вопрос № 49: 1 комментарий
Яблочный пирог, банановый хлеб, кекс, пончик, эклер, замороженный йогурт, имбирный пряник, медовые соты, мороженое, жевательные конфеты, шоколадный батончик, леденец, зефир, нуга…
Что подразумевается под этими сладкими именами?