Вопрос № 49

Американский ученый и изобретатель Уильям Кейстер в ноябре 1950 года подал патент на разработанное им автоматическое устройство с индикаторной панелью, состоящей из девяти элементов. В какую игру мог играть этот автомат?

Вопрос № 49: 1 комментарий

  1. Яблочный пирог, банановый хлеб, кекс, пончик, эклер, замороженный йогурт, имбирный пряник, медовые соты, мороженое, жевательные конфеты, шоколадный батончик, леденец, зефир, нуга…
    Что подразумевается под этими сладкими именами?

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