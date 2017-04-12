Уважаемые коллеги,
хотя по правилам «брейн-ринга» на обсуждение вопроса командам-участницам дается 20 секунд, мне кажется, что школьникам это время можно увеличить до минуты или двух. Каково ваше мнение? Пожалуйста, поделитесь опытом проведения конкурсов (в виде комментария к данной записи).
«Невопрос» :): 1 комментарий
Для школьных «брейн-рингов» в рамках предметных недель, когда команды из «непрофессионалов», минута, наверное, оптимальное время. Даже численность команд может быть изменена: 5-6-7 человек.
Если соревнования городского (муниципального) уровня, то правила должны быть незыблемы.