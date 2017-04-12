«Невопрос» :)

Уважаемые коллеги,

хотя по правилам «брейн-ринга» на обсуждение вопроса командам-участницам дается 20 секунд, мне кажется, что школьникам это время можно увеличить до минуты или двух. Каково ваше мнение? Пожалуйста, поделитесь опытом проведения конкурсов (в виде комментария к данной записи).