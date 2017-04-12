«Невопрос» :)

Уважаемые коллеги,

хотя по правилам «брейн-ринга» на обсуждение вопроса командам-участницам дается 20 секунд, мне кажется, что школьникам это время можно увеличить до минуты или двух. Каково ваше мнение? Пожалуйста, поделитесь опытом проведения конкурсов (в виде комментария к данной записи).

«Невопрос» :): 1 комментарий

  1. Для школьных «брейн-рингов» в рамках предметных недель, когда команды из «непрофессионалов», минута, наверное, оптимальное время. Даже численность команд может быть изменена: 5-6-7 человек.
    Если соревнования городского (муниципального) уровня, то правила должны быть незыблемы.

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