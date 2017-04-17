1. Как зовут дирижера оркестра устройств компьютера?
2. В каком месяце есть 28 дней?
Быстроотвечалки. Порция 8
1. Как зовут дирижера оркестра устройств компьютера?
1. Как зовут дирижера оркестра устройств компьютера?
2. В каком месяце есть 28 дней?
Быстроотвечалки. Порция 8: 2 комментария
Автор первого вопроса — Ольга Анатольевна Кецко.
Когда в году бывает 5 дней?
Каков результат операции «дважды два — четыре»?
Сколько грецких орехов вмещает пустой двухсотграммовый стакан?
Сколько земли можно извлечь из ямы длиной 1 м, шириной1 м, глубиной 1м?
А ещё старые вопросы-шутки (на слух): За чем вода в стакане? От чего утка плавает?