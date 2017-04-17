Быстроотвечалки. Порция 8: 2 комментария

  2. Когда в году бывает 5 дней?
    Каков результат операции «дважды два — четыре»?
    Сколько грецких орехов вмещает пустой двухсотграммовый стакан?
    Сколько земли можно извлечь из ямы длиной 1 м, шириной1 м, глубиной 1м?
    А ещё старые вопросы-шутки (на слух): За чем вода в стакане? От чего утка плавает?

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