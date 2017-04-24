Быстроотвечалки. Порция 10

1. Как разделить четыре яблока между четырьмя мальчиками так, чтобы каждый получил по яблоку и при этом одно из яблок осталось в корзинке?

2. К реке подходят два рыбака. У берега лодка, которая может выдержать только одного из них. Оба человека переправились на противоположный берег. Как?

3. Два отца и два сына нашли три гриба и разделили их. Каждому досталось по целому грибу. Как такое может быть?