Номинация:
Приглашаем в кинозал
Автор(ы):
1. Азимова Виктория
7 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
2. Матвеенко Полина
7 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
3. Козусь Иван
7 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
4. Токаева Дженнет (автор сказки «Белмышка»)
3 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Руководитель работы:
1. Козусь Виктор Александрович
учитель информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Конкурсная работа