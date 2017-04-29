Номинация:

Приглашаем в кинозал

Автор(ы):

1. Азимова Виктория

7 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

2. Матвеенко Полина

7 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

3. Козусь Иван

7 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

4. Токаева Дженнет (автор сказки «Белмышка»)

3 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Руководитель работы:

1. Козусь Виктор Александрович

учитель информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Конкурсная работа

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