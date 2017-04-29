Белмышка

Номинация:
Приглашаем в кинозал

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Автор(ы):
1. Азимова Виктория
7 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
2. Матвеенко Полина
7 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
3. Козусь Иван
7 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
4. Токаева Дженнет (автор сказки «Белмышка»)
3 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Руководитель работы:
1. Козусь Виктор Александрович
учитель информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

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