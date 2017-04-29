Волшебные семена

Номинация:
Приглашаем в кинозал
Автор(ы):
1. Акопов Александр
3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область
2. Баканова Дарья
3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область
3. Ворошилов Роман
3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область
4. Новикова Анна
3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область
Руководитель работы:
1. Рогова Светлана Валерьевна
учитель начальных классов, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область
Конкурсная работа