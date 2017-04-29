Волшебные семена

Номинация:
Приглашаем в кинозал

_%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2

Автор(ы):
1. Акопов Александр
3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область
2. Баканова Дарья
3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область
3. Ворошилов Роман
3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область
4. Новикова Анна
3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область

Руководитель работы:
1. Рогова Светлана Валерьевна
учитель начальных классов, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область 

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

Ссылка для просмотра

Оставить комментарий

© 2000 - 2017 ООО "Образование и Информатика"
© 1986 - 2017 Журнал "Информатика и образование"
© 2002 - 2017 Журнал "Информатика в школе"
При использовании материалов ссылка на сайт Образование и Информатика обязательна.
При использовании материалов журнала ссылка на статью обязательна.