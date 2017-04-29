Волшебные семена

Номинация:

Приглашаем в кинозал

Автор(ы):

1. Акопов Александр

3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область

2. Баканова Дарья

3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область

3. Ворошилов Роман

3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область

4. Новикова Анна

3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область

Руководитель работы:

1. Рогова Светлана Валерьевна

учитель начальных классов, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

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